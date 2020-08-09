Власти Ливана прекратили поиски выживших после взрыва в Бейруте

Царьград 9 15

Минобороны Ливана официально заявило, что больше не надеется найти выживших после взрыва в Бейруте, сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время в городе прекращены поисково-спасательные работы, но разбор завалов продолжается, пишет РИА Новости.