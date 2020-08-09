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Власти Ливана прекратили поиски выживших после взрыва в Бейруте

Минобороны Ливана официально заявило, что больше не надеется найти выживших после взрыва в Бейруте, сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время в городе прекращены поисково-спасательные работы, но разбор завалов продолжается, пишет РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте. "Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.
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Власти больше не надеются найти выживших после взрыва в Бейруте

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В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

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РИА Новости

В Бейруте завершили поиск живых людей после взрыва

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МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте

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