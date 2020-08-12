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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.В источнике
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РБК

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

РБК06:07
Lenta.ru

Минские власти подсчитали ущерб от массовых протестов

Lenta.ru06:18
РИА Новости

Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе

РИА Новости06:14
Московский Комсомолец

В Минске оценили ущерб от беспорядков

Московский Комсомолец06:18
Газета.Ru

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Газета.Ru05:56
ТАСС

Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тыс. белорусских рублей

ТАСС05:55
RT на русском

В Минске оценили ущерб от протестов

RT на русском05:29

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
7

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46