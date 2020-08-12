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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.В источнике
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Газета.Ru

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Газета.Ru05:56
Московский Комсомолец

В Минске оценили ущерб от беспорядков

Московский Комсомолец06:18
РИА Новости

Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе

РИА Новости06:14
РБК

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

РБК06:07
Коммерсантъ

Власти оценили ущерб от беспорядков в Минске в 14,9 млн рублей

Коммерсантъ06:27
ТАСС

Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тыс. белорусских рублей

ТАСС05:55
RT на русском

В Минске оценили ущерб от протестов

RT на русском05:29

«Рубин» выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Хачатурянца

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что не видит в необходимости приглашать в РПЛ иностранных арбитров для работы с системой видеопомощи арбитрам, и заявил, что клуб готов оказать поддержку главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу.
Sport24.ru06:06

«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфакс04:11

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49

Группа ГАЗ показала новинку - модульный автомобиль скорой помощи

Первые образцы новой серии медицинских автомобилей «Группа ГАЗ» продемонстрировала на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа 2020 года.
Комсомольская правдавчера в 10:45
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