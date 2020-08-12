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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.В источнике
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Коммерсантъ

Власти оценили ущерб от беспорядков в Минске в 14,9 млн рублей

Коммерсантъ06:27
Московский Комсомолец

В Минске оценили ущерб от беспорядков

Московский Комсомолец06:18
RT на русском

В Минске оценили ущерб от протестов

RT на русском05:29
РБК

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

РБК06:07
Газета.Ru

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Газета.Ru05:56
ТАСС

Ущерб от беспорядков в Минске оценили в более чем 500 тыс. белорусских рублей

ТАСС05:55
РИА Новости

Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе

РИА Новости06:14

Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
15

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
17

Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основную массу протестующих в городах страны против результатов выборов главы государства составляют безработные люди с криминальным прошлым.
RT на русском08:07
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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