Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч
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Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.В источнике
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