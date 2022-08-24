Будьте в Плюсе

Власти Молдавии настаивают на отсрочке платежа «Газпрому» до конца года

"Газпром" должен пойти навстречу предприятию "Молдовагаз", фактическим владельцем которого является российский монополист, и дать отсрочку по платежам до конца года.
Газета.Ru
В российской компании заявили, что в исключительном порядке отложили срок оплаты аванса для "Молдовагаза" до 1 сентября, однако рассчитывают, что в дальнейшем молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства.
ПРАЙМ
По словам Спыну, молдавское министерство инфраструктуры направило "Газпрому" множество запросов, в том числе и просьбу о встрече до конца августа, но российская компания пока не ответила.
ПРАЙМ
По словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, компания оплатила "Газпрому" задолженность за июльские поставки природного газа, но попросила отсрочить до конца четвертого квартала выплату аванса за август.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Власти Молдавии настаивают на отсрочке платежа «Газпрому» до конца года
Газета.Ru10:16
Власти Молдавии считают, что «Газпром» должен отсрочить долги «Молдовагаз» до конца года
ТАСС06:44
Вице-премьер Молдавии хочет от Газпрома длительной отсрочки платежей
REGNUM07:07
Молдавия попросила у России отсрочку за газ до конца года
ТВ Центр06:57
В Молдавии настаивают на отсрочке платежей «Газпрому» до конца 2022 года
Профиль06:49
Кишинев требует от «Газпрома»: Moldovagaz не должна платить до конца года
Евразия Daily08:50
Вице-премьер Молдавии считает, что «Газпром» должен отсрочить платежи «Молдовагаза» до конца года
ПРАЙМ06:17

Интересное

REGNUM перечислил, кто из музыкантов из РФ не боится Донбасса

Авторы новостного портала "REGNUM" составили список музыкантов, которые не боятся слова "Донбасс" и поддерживают российских военнослужащих.
ГЛАС.RU15:54

РЕН ТВ узнал о казахстанском паспорте у обвиненной в убийстве Дугиной

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк незадолго до предполагаемого совершения преступления арендовала гараж, представившись при этом Юлей и показав собственнику казахстанский паспорт, сообщает РЕН ТВ.
РБК13:22

В Ставропольском крае сообщили, что вертолет Ми-2 потерпел крушение из-за погодных условий

«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет (предположительно, Ми-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — сообщил Бондаренко.
Lenta.ru16:18

В первом полугодии чистая прибыль TCS Group оказалась самой низкой за пять лет

TCS Group (основной актив -- Тинькофф-банк) объявила, что чистая прибыль в первом полугодии 2022 года была на самом низком за пять лет уровне.
Коммерсантъ11:33

Станислав Садальский заявил о провале драмы Михалкова «Солнечный удар» на ТВ в РФ

Станислав Садальский — российский актер театра и кино — в своем Телеграмм-канате выразил сожаление Никите Михалкову по поводу провала его фильма "Солнечный удар", пишет NVL. mk.ru Как сообщил артист, несмотря на крупный бюджет кинокартины Михалкова, на телеканале "Россия 1" она потерпела неудачу.
В Татарстане09:38

Россия предложила Азии контракты со скидкой на нефть из-за возможного введения потолка цен

Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
Lenta.ru10:43

Посол России в Праге вызван в МИД Чехии после слов Небензи в СБ ООН

Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как российский постпред при ООН Василий Небензя призвал чешские власти дать оценку словам министра обороны Яны Черноховой об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
RT на русском16:19

Небензя заявил, что переговоры в итоге должны положить конец украинскому кризису

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.
RT на русском16:24

МВД пообещало 1 млн руб. за задержание командиров «Азова», которые пытали военных

МВД России объявило вознаграждение в 1 млн руб. за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые, по данным следствия, пытали и убивали российских военнослужащих.
РБК07:34

Посол России в Латвии Ванин рассказал, какими будут ответы на снос советских памятников

Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, - как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.
РИА Новости16:27