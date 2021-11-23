BFM.ruВласти Молдавии выделят «Молдовагазу» деньги на выплату долга «Газпрому»Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» средства для выплаты долга за поставки перед «Газпромом», сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну, передает ТАСС.BFM.ruВ то же время вице-премьер Молдавии признал, что стопроцентные расчеты по текущим платежам было одним из важных условий российского газового холдинга при продлении контракта на следующие пять лет.ТАССВ понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газораспределительная компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого.ТАССГлава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналPiter.tvРЕН ТВРБКГородовойМИР 24Daily MoscowДума ТВНТВRuBaltic.RuRTVIЭкономика сегодняРБКЦентральная Служба НовостейПолитРоссияНародные новостиКП - МолдоваТК ЗвездаРосбалтПолитика СегодняВечерняя МоскваФАНКомсомольская правдаКапитал страныГазета.RuREGNUMПодробнее о событииВласти Молдавии обещают погасить задолженность перед «Газпромом» до конца неделиКоммерсантъвчера в 12:46Молдавия пообещала погасить задолженность перед «Газпромом» до конца неделиИнтерфаксвчера в 12:16Вице-премьер Молдавии: Кишинёв предупреждал «Газпром» о проблемах с выплатамиRT на русскомвчера в 10:10Вице-премьер Молдавии: задержка в расчетах с «Газпромом» произошла по вине правительстваТАССвчера в 10:50Кабмин Молдавии выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»ПРАЙМвчера в 09:22Правительство выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»РИА Новостивчера в 09:16Власти Молдавии выдадут деньги для оплаты по ультиматуму «Газпрома»РБКвчера в 10:04Показать ещёОценить564Поделиться