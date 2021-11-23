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Власти Молдавии выделят «Молдовагазу» деньги на выплату долга «Газпрому»

Правительство Молдавии выделит «Молдовагазу» средства для выплаты долга за поставки перед «Газпромом», сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну, передает
 ТАСС.
BFM.ru
В то же время вице-премьер Молдавии признал, что стопроцентные расчеты по текущим платежам было одним из важных условий российского газового холдинга при продлении контракта на следующие пять лет.
ТАСС
В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что газораспределительная компания "Молдовагаз" должна была произвести очередной платеж 22 ноября, но не сделала этого.
ТАСС
Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.
ПРАЙМ

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