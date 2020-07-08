Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВласти Московской области планируют открыть парки и пляжи к 15 июля

Открыть парковые зоны отдыха и пляжи в Подмосковье к 15 июля пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев 8 июля, во время эфира программы «Вести», передает телеканал «Россия-1».
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