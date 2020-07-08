Открыть парковые зоны отдыха и пляжи в Подмосковье к 15 июля пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев 8 июля, во время эфира программы «Вести», передает телеканал «Россия-1».

Власти Московской области планируют открыть парки и пляжи к 15 июля

Наука Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19 В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ. 77

Шоу-бизнес «Беременная» Анна Хилькевич пошла гулять с подружками без штанов Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram фото вместе с подругами, на котором она пошла прогуляться якобы без штанов и беременная. 2

Шоу-бизнес Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи Пользователи Instagram заподозрили, что певица Анита Цой на самом деле не заражена коронавирусом.

Общество ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса» Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений. 467

Экономика Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 17

Политика Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. 3,6K

Политика Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля. 2,9K

Политика Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп. 1

Общество IT-парк планируется открыть в этом году на Сахалине IT-парк будет сотрудничать с Сахалинским государственным университетом, студенты которого будут проходить в IT-парке практику, а после получения диплома смогут получить на предприятиях IT-парка работу.

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 104

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 346

Футбол «Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ "Уфа" обыграла "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.