Общество
ИА Красная ВеснаВласти Московской области планируют открыть парки и пляжи к 15 июля
Открыть парковые зоны отдыха и пляжи в Подмосковье к 15 июля пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев 8 июля, во время эфира программы «Вести», передает телеканал «Россия-1».
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор обратил внимание на важность обеспечения безопасности для туристов в Подмосковье
Подмосковье Сегодня15:49
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:24, Ашберн
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Наука
Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com 13:02
Шоу-бизнес
«Беременная» Анна Хилькевич пошла гулять с подружками без штанов
Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram фото вместе с подругами, на котором она пошла прогуляться якобы без штанов и беременная.
Невские Новости 06 июля в 09:15
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Пользователи Instagram заподозрили, что певица Анита Цой на самом деле не заражена коронавирусом.
Аргументы и Факты 19:19
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Культура
Культовый сериал «Остаться в живых» получит новую жизнь
Фильм Про 01:13
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Экономика
Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом
В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Политика
Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля
Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля.
РИА Новости 07:50
Кино
Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»
Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
iReactor 15:38
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line 15:13
Политика
Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой
Московский Комсомолец 07:53
Игры
Microsoft покажет новые игры для Xbox Series X 23 июля
Evo-rus.com 10:00
Общество
IT-парк планируется открыть в этом году на Сахалине
IT-парк будет сотрудничать с Сахалинским государственным университетом, студенты которого будут проходить в IT-парке практику, а после получения диплома смогут получить на предприятиях IT-парка работу.
Интерфакс - Россия 08:28
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Гаджеты
Процессоры Apple для PC получат компоновку big.LITTLE
Согласно слайду, который появился в утечке, компания планирует создавать свои процессоры по схеме big.LITTLE.
Игромания.ру 05:51
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Армия и оружие
Поляки захотели дружить с Россией, узнав о возможностях ЗРК С-500
Политическая Экспертиза 13:29
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
"Уфа" обыграла "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 16:21
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44