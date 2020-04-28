Жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулируют рабочие цифровые пропуска. Такое решение принято для того, чтобы заболевшие не нарушали режим изоляции. Сообщение об аннулировании пропусков направят по СМС и на электронную почту.

с чего всё началось

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 апреля на сайте мэра Москвы. Восемь тысяч из них оформили москвичи с коронавирусом, 12 тыс. — с симптомами ОРВИ.

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