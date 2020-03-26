Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
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с чего всё началось
Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.ТАССвчера в 13:40
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