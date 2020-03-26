Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
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Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
ТАССвчера в 13:40

Подробнее о событии

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 15:04

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

ТАССвчера в 13:40

Власти Москвы рассмотрят вопрос об увеличении числа нерабочих дней

Вечерняя Москвавчера в 14:24

В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели

RT на русскомвчера в 14:18

Вице-мэр Москвы рассказала о возможном продлении нерабочей недели

Известиявчера в 14:11

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней на следующей неделе

Москва 24вчера в 13:59

Столичные власти примут решение о продлении нерабочего периода на следующей неделе

РИАМОвчера в 14:51
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Футбол

«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» объявила о сокращении рабочего времени футболистов и сотрудников клуба и пропорциональном сокращении зарплат.
РБК 03:36
Политика

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Китай за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:34
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Футбол

Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Бомбардир.ру вчера в 18:45
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

Число зараженных моряков на авианосце ВМС США увеличилось в разы

Число моряков на флагманском авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt), которые заразились коронавирусом, стремительно увеличивается, сообщает CNN.
Российская газета вчера в 19:23
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю

В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Время Бухгалтера вчера в 07:25
Экономика

Мировому рынку люксовых товаров предсказали антирекорд по итогам года

Ранее 19 марта аналитики Boston Consulting Group (BCG) в партнерстве с Altagamma и AB Bernstein предсказали, что игроки мирового рынка в сегменте персональных люксовых товаров потеряют около €70–90 млрд в продажах.
РБК 02:31
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

В Крыму количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое

В Республике Крым количество пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза.
Новый Севастополь 03:17
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

NewInform 03:36
Экономика

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Lenta.ru 02:15
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Футбол

Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
RT на русском вчера в 01:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочками

Не стала исключением и Светлана Лобода, которая периодически делится снимками с самоизоляции.
Uznayvse.ru вчера в 06:12
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика

ЦБ разрешил не публиковать список аффилированных лиц в нерабочую неделю

Банк России разрешил эмитентам на следующей неделе, которая объявлена выходной, не раскрывать списки аффилированных лиц и не публиковать отчетность.
Интерфакс 03:33
Гаджеты

Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля

Компания Intel уже довольно долго готовит новые настольные процессоры Comet Lake-S, и судя по слухам, наконец-то она определилась с датой анонса.
3DNews вчера в 16:07
Политика

Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008—2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — цитирует ТАСС главу государства.
RT на русском вчера в 11:09
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Газета.Ru вчера в 16:34
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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