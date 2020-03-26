Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВласти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Она уточнила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны на одну неделю.
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Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
ТАСС13:40

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Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

РИА Новости15:04

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

ТАСС13:40

Власти Москвы рассмотрят вопрос об увеличении числа нерабочих дней

Вечерняя Москва14:24

В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели

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Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней на следующей неделе

Москва 2413:59

Столичные власти примут решение о продлении нерабочего периода на следующей неделе

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Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

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Итальянский ученый рассказал, когда коронавирус появился в Италии

Известный итальянский ученый-медик, руководитель института фармакологических исследований имени Марио Негри Джузеппе Ремуцци заявил, что в конце 2019 года в Италии появился неизвестный вирус, вызывающий пневмонию.
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Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
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Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

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РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Здоровье

О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 вчера в 04:38
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Экономика

Российские книгоиздатели запустили петицию о сохранении книжного бизнеса: он под угрозой

Альянс независимых издателей и книгораспространителей запустил петицию о сохранении в России книжного бизнеса, который сегодня находится на грани коллапса из‑за всеобщей изоляции.
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Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Наука

Ученые предупредили Китай, что поспешное снятие ограничений грозит второй волной коронавируса в августе

Слишком быстрое снятие карантина с китайского города Ухань, ставшего первым очагом коронавирусной инфекции, может вызвать вторую вспышку заболевания в августе, говорится в исследовании, опубликованном учеными Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в журнале The Lancet Public Health.
Вестник Кавказа 09:06
Кино

Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте

Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
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Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Общество

На встрече с президентом предприниматели давали понять, как их надо беречь и лелеять

Предполагалось, что встреча с общественностью у Владимира Путина состоится 26 марта в Петербурге.
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Хоккей

Сезон в КХЛ официально завершен

Обладатель Кубка Гагарина определен не будет Континентальная Хоккейная лига официально приняла решение не продолжать нынешний сезон.
Кубань-Информ вчера в 06:53
Политика

Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:02
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
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Происшествия

Экс-замглавы Росрыболовства объявили в международный розыск

Экс-совладельца Промсвязьбанка объявили в международный розыск По его словам, Тугушев покинул Россию, поэтому обвинение в особо крупном мошенничестве следователи предъявили ему заочно.
Право.ру 02:04
Авто

Завод Hyundai приостановит работу в России

«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Автоновости дня 09:04
Происшествия

На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин

Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.
Интерфакс 13:45
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Игры

Хардкор! – мод для Resident Evil 3 Remake заменяет всех врагов на Немезиса

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