Коронавирус
Lenta.ruВласти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Она уточнила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны на одну неделю.
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с чего всё началось
Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.ТАСС13:40
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