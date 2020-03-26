Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

с чего всё началось

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Она уточнила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны на одну неделю.

Здоровье Итальянский ученый рассказал, когда коронавирус появился в Италии Известный итальянский ученый-медик, руководитель института фармакологических исследований имени Марио Негри Джузеппе Ремуцци заявил, что в конце 2019 года в Италии появился неизвестный вирус, вызывающий пневмонию.

Политика Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.

Здоровье О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Общество На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Наука Ученые предупредили Китай, что поспешное снятие ограничений грозит второй волной коронавируса в августе Слишком быстрое снятие карантина с китайского города Ухань, ставшего первым очагом коронавирусной инфекции, может вызвать вторую вспышку заболевания в августе, говорится в исследовании, опубликованном учеными Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в журнале The Lancet Public Health.

Кино Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».

Хоккей Сезон в КХЛ официально завершен Обладатель Кубка Гагарина определен не будет Континентальная Хоккейная лига официально приняла решение не продолжать нынешний сезон.

Происшествия Экс-замглавы Росрыболовства объявили в международный розыск Экс-совладельца Промсвязьбанка объявили в международный розыск По его словам, Тугушев покинул Россию, поэтому обвинение в особо крупном мошенничестве следователи предъявили ему заочно.

Авто Завод Hyundai приостановит работу в России «Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.

Политика Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.