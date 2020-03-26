Коронавирус
РИА НовостиВласти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
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Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Кино
Премия «Золотой Глобус» меняет правила отбора
Голливудская Ассоциация иностранной прессы (The Hollywood Foreign Press Association (HFPA)) заявила, что изменит давние правила отбора фильмов на кинопремию "Золотой глобус".
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Музыка
Стоматологи «Дента Люкс» в Чите станцевали под песню Uno от Little Big
Врачи-стоматологи клиники «Дента Люкс» в Чите присоединились к флешмобу #unovisionchallenge и станцевали под песню Uno группы Little Big, видео опубликовано 24 марта на странице клиники в Instagram.
Экономика
Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Здоровье
Обращение вице-мэра Иркутска Руслана Болотова в связи с ситуацией по коронавирусу
На сегодня ситуация такова, что во всем мире распространение коронавируса идет стремительно.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
В переговорах МВФ и Украины достигнут прогресс
Международный валютный фонд и Украина добились прогресса в переговорах по вопросу о финансовой поддержке украинской стороны.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны звезды фильмов "Девчата" и "Высота" Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище, передает "Интерфакс" со ссылкой на внука актрисы, композитора Ивана Бурляева.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Общество
Больше тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Турции
К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
Технологии
ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.
Футбол
Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира
Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Здоровье
Коронавирус: последние новости о пандемии COVID-19 в мире к 27 марта
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тогда в мире насчитывалось 125 тысяч заболевших новым вирусом.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом
Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с ситуацией по коронавирусу.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.