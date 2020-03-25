Коронавирус
Газета.RuВ Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.
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с чего всё началось
По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.ТВ Центрвчера в 13:15
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Власти Москвы планируют на предстоящей неделе ограничить работу торговых центров из-за коронавируса
Агентство Москвавчера в 13:25
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