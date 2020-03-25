Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.
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с чего всё началось

Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

По словам Собянина, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.
ТВ Центрвчера в 13:15

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В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

РБКвчера в 16:15

Рестораны отправляют на каникулы

Коммерсантъвчера в 14:54

Власти Москвы планируют на предстоящей неделе ограничить работу торговых центров из-за коронавируса

Агентство Москвавчера в 13:25

Собянин: В выходную неделю рестораны и ТЦ в Москве работать не должны

РИАМОвчера в 13:42

Рестораны и центральные парки могут закрыть в нерабочую неделю – Собянин

Москва 24вчера в 13:32

Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

ТВ Центрвчера в 13:15

В Москве могут закрыть рестораны, большие ТЦ и центральные парки

ТАССвчера в 13:42
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Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa вчера в 12:42
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны

Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.
РЕН ТВ 00:14
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Гаджеты

Лучшие функции Samsung Galaxy S20 получили старые смартфоны

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 14:26
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru вчера в 08:45
Авто

Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами

На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
CarsWeek.ru 24 марта в 08:06
Общество

Правительство РФ с 27 марта переводит сотрудников на удаленную работу

Москва, 26 марта 2020, 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу.
REGNUM 01:31
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Футбол

Жена Павла Мамаева назвала шуткой слова о переезде в другую страну

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана призналась, что слова о переезде в другую страну были шуткой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 02:42
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Здоровье

Из инфекционного отделения тольяттинской больницы выписали 17 человек

В Тольятти из инфекционного отделения больницы № 5 выписано 17 человек. Ранее их госпитализировали и наблюдали в условиях стационара.
СОВА вчера в 13:06
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Политика

В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
РИА Новости вчера в 18:21
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском вчера в 18:52
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
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