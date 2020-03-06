с чего всё началось

Департамент образования и науки Москвы выпустил приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, которые приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, не допустят к занятиям в течение двух недель.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Общество В России изменили процедуру прохождения техосмотра Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.

Политика Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.

Биатлон Губерниев и Драчев обвинили Тихонова в доносе, он ответил им тем же Комментатор Дмитрий Губерниев и глава СБР Владимир Драчев обвинили четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в доносе на тренера биатлониста Александра Логинова, в номере которого две недели назад на ЧМ в Италии были проведены обыски.

Энергетика Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Общество В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.

Гаджеты Apple предупредила о нехватке iPhone для замены В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.

Культура HBO снимет сериал по игре The Last of Us HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».

Происшествия Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.

Политика МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.

Экономика Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.