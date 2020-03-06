Общество

ВедомостиВедомостиВласти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы выпустил приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, которые приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, не допустят к занятиям в течение двух недель.
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с чего всё началось
Согласно документу
, с 10 марта учителя и ученики, которые посетили Китай, Иран, Францию, Германию, Испанию и другие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, не допускаются к учебному процессу на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.
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В школы Москвы с 10 марта не пустят вернувшихся из Италии и Франции детей

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Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

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Школьникам и педагогам, посетившим неблагополучные по коронавирусу страны, предписано не посещать школы

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