Общество
ВедомостиВласти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы выпустил приказ о введении режима повышенной готовности в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта учащихся, которые приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, не допустят к занятиям в течение двух недель.
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с чего всё началось
Согласно документу, с 10 марта учителя и ученики, которые посетили Китай, Иран, Францию, Германию, Испанию и другие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, не допускаются к учебному процессу на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.Вечерняя Москва10:25
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Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
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Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Биатлон
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Футбол
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Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
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Общество
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В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Происшествия
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В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Музыка
На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Политика
МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым
В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.
Экономика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
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Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин
Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
Общество
Британский суд опозорил шейха Дубая
Экономика
Акции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии
Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.
Игры
Выпуск мини-консоли от Konami отложен из-за эпидемии коронавируса
Если в течении ближайших пары месяцев эпидемия не утихнет, Sony и Microsoft могут быть вынуждены отложить ожидаемые консоли.