Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.