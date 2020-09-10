Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ

ТАСС10:26
РИА Новости

Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

РИА Новости09:58
РБК

Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

РБК10:17
Российская газета

Ракова: В Москве вводятся новые правила маршрутизации и диагностики горожан с симптомами ОРВИ

Российская газета10:16
РИАМО

Москва изменит алгоритмы лечения пациентов с симптомами ОРВИ

РИАМО10:12
Москва 24

В Москве будет отменен обязательный карантин для больных ОРВИ

Москва 2410:09
Агентство Москва

Ракова: Больные ОРВИ в Москве не будут обязаны самоизолироваться

Агентство Москва10:19

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Газета.Ru04:37
116

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
83

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
50

Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подарил ему карту Российской империи XIX века, в состав которой тогда входила территория республики.
Ruposters.ru08:50
15

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
223

Как россияне путешествуют по миру в период ограничений

Как россияне путешествуют по миру в период ограничений Почти полное закрытие границ России, ограничение международного транспортного сообщения и действовавшие по всему миру карантинные ограничения не смогли полностью перекрыть поток россиян за рубеж.
Коммерсантъ18:27

Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом» на 3 года

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намерен подписать долгосрочный контракт с "канонирами", сообщает The Athletic.По информации источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета практически убедил Обамеянга подписать новый трехлетний контракт с клубом.
Soccer.ru07:21

СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
319