Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
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Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
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