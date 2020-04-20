Общество
КоммерсантъВласти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб. Рассматриваются, в том числе, бюджетные модели Huawei и Samsung.
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с чего всё началось
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.Коммерсантъвчера в 17:40
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Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Общество
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано
17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
Культура
Гузель Яхина: фильм «Зулейха открывает глаза» будет показан до конца, несмотря на критику
Писательница Гузель Яхина считает, что телеканал «Россия-1» покажет сериал «Зулейха открывает глаза» до конца, несмотря на острую критику.
БИЗНЕС Online 05:58
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
Происшествия
Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса
По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничные
До поправок больничный предоставлялся только до 19 апреля.
Современный Предприниматель 04:30
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Экономика
Спикер ГД о саратовских обманутых дольщиках: «До конца доведем взятое на себя»
Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал, как будет развиваться ситуация с решением проблем обманутых дольщиков в регионе.
Взгляд-инфо 05:11
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Происшествия
В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19
Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.
РИА Новости 05:50
Общество
30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области
По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 18 апреля в 05:29
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Общество
Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:47