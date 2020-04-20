Общество

КоммерсантъКоммерсантъВласти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб. Рассматриваются, в том числе, бюджетные модели Huawei и Samsung.
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Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 17:40

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«Коммерсант»: московские власти закупят полицейским 10 тысяч телефонов для проверки пропусков

Медиазона02:05

Мэрия Москвы собирается приобрести около 10 тысяч смартфонов

Эхо Москвы04:03

СМИ узнали о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции

РБКвчера в 20:43

Мэрия Москвы планирует закупить для полицейских почти 10 тыс. смартфонов

REGNUM00:01

«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы

Ведомостивчера в 22:44

Московским полицейским закупят тысячи смартфонов для проверки цифровых пропусков

Lenta.ru00:33

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Коммерсантъвчера в 17:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:16, Ашберн
Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Общество

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
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Общество

Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
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Здоровье

В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
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Культура

Гузель Яхина: фильм «Зулейха открывает глаза» будет показан до конца, несмотря на критику

Писательница Гузель Яхина считает, что телеканал «Россия-1» покажет сериал «Зулейха открывает глаза» до конца, несмотря на острую критику.
БИЗНЕС Online 05:58
Происшествия

В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате

Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
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Происшествия

Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса

По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
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Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
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Общество

Работающим пенсионерам продлили больничные

До поправок больничный предоставлялся только до 19 апреля.
Современный Предприниматель 04:30
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда

РИА Новости 05:58
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Экономика

Спикер ГД о саратовских обманутых дольщиках: «До конца доведем взятое на себя»

Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал, как будет развиваться ситуация с решением проблем обманутых дольщиков в регионе.
Взгляд-инфо 05:11
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Происшествия

В Липецкой области умер второй пациент с подтвержденным COVID-19

Вторая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Липецкой области, сообщает в понедельник местная администрация.
РИА Новости 05:50
Общество

30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области

По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 18 апреля в 05:29
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Общество

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:47
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Происшествия

Школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС 04:37
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