В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.

с чего всё началось

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

Здоровье «Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам "Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях. 10

Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 272

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 592

Технологии В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19 Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев. 21

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Политика Архангельская область может объединиться с Ненецким автономным округом В среду, 13 мая, меморандум о намерении объединить регионы подписали временно исполняющие обязанности губернаторов Александр Цыбульский (Архангельская область) и Юрий Бездудный (НАО). 1,6K

Культура Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.

Экономика Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).

Шоу-бизнес Гном Гномыч станцевал на фоне «ссоры» Плющенко с Рудковской На видео Рудковская вместе с мужем изобразили постановочную ссору, а их сын продемонстрировал забавный танец возле родителей под музыку из Тик-Тока.

Общество Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса Президент США Дональд Трамп признался, что от коронавируса умерли пять человек, которых он знал.

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 580

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 89

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей. 3

Общество Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными. 137

Игры Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5 Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite. 103

Политика Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.

Футбол Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.