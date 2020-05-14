В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.

с чего всё началось

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

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