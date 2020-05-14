Общество
ИнтерфаксВласти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.Ведомостивчера в 15:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13 мая в 01:24
Общество
Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО вчера в 05:21
Спорт
«Рубин» в ближайшее время сможет вернуться на базу
В Татарстане постепенно отменяют ограничения, а спортсменам разрешают вернуться к тренировкам, но пока с учетом некоторых ограничений.
Bobsoccer 02:19
Общество
Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина
По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Общество
Работники скорой Кемерово грозят голодовкой из-за невыплат надбавок
Медики пригрозили начать голодовку с 18 мая, если власти на выплатят положенные надбавки в связи с эпидемией коронавируса.
РЕН ТВ 00:10
Общество
Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса
Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 13 мая в 04:41
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
РИА Новости 00:34
Здоровье
Врачи ФМБА выявили нетипичное течение коронавируса
Врачи федеральных центров ФМБА России выявили у двух пациентов нетипичное течение болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 09:48
Технологии
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Навальный попробует собрать 100 тысяч подписей за сутки
Чтобы какое-то предложение стало обязательным для рассмотрения властями, необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей, верифицированных через сайт «Госуслуги».
Независимая газета вчера в 07:39
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Армия и оружие
США поставят морские боевые вертолеты MH-60R в Индию
ИА Красная Весна вчера в 18:58
Экономика
Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Ростуризм обратился к главам всех субъектов РФ с просьбой оказать финансовую поддержку и предоставить льготы региональному туризму, следует из письма, подписанного главой ведомства Зариной Догузовой.
Интерфакс 01:55
Интернет
Google Chrome начнет блокировать «тяжелую для устройств» рекламу
Google Chrome будет блокировать рекламу, которая нагружает устройства.
Дни24 02:07
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48