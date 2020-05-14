Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВласти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
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Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». Об этом «Ведомостям» рассказали заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании. «КИТ» производит треть медицинских масок в России.
Ведомостивчера в 15:37

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Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Москва 2401:58

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

Ведомостивчера в 15:37

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

РИА Новости02:32

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Интерфаксвчера в 18:27

Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России

Lenta.ruвчера в 16:28

Власти Москвы купили крупнейшего в стране производителя медицинских масок

Известия02:49
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который дает право полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.
РИА Новости 13 мая в 06:17
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Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

МонаВиста вчера в 11:00
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Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Взгляд.ру вчера в 07:52
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Экономика

ОСК получит из бюджета 30 млрд руб. на выплату кредитов

В начале марта Юрий Борисов сообщил, что из 750 млрд руб. кредитов ОПК почти половина должна быть списана, а остальные реструктурированы на 15 лет под 3% годовых в соответствии с решением, принятым в конце 2019 года на закрытом совещании у президента РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
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Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции

Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.
РИА Новости 03:13
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Общество

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
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Политика

В Саратовской облдуме разразился скандал из-за законопроекта об отчетах «депутатов на зарплате»

Сегодня, 15 мая, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству Саратовской облдумы депутат от ЛДПР Станислав Денисенко спровоцировал скандал, потребовав рассмотреть свой законопроект о регулярных обязательных отчетах перед избирателями депутатов, работающих на постоянной основе.
FreeNews-Volga 03:44
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
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Общество

Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима

Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим.
Вечерняя Москва 02:46
2
Общество

Число новых заболевших коронавирусом в России снова превысило 10 000

В России выявили меньше 10 000 новых случаев коронавируса впервые за 12 дней Москва остается лидером по суточному приросту зараженных.
Forbes 03:39
Экономика

«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле

"Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэеле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия, заявил глава компании Игорь Сечин.
ТАСС 03:27
Общество

Главу Саратова попросили отменить режим самоизоляции

Парламентарий считает, что продолжение режима самоизоляции может привести к необратимым последствиям не только для бизнеса, но и для бюджета.
Регион 64 02:31
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 03:50
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Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM вчера в 04:18
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
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Происшествия

Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску

В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
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Происшествия

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве

Коммерсантъ вчера в 11:01
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Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
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Здоровье

До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек

До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
Городской телеканал вчера в 13:32
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Футбол

Фабрегас: «Я человек „Арсенала“, несмотря на игру в „Челси“»

Никогда не подумал, что у меня будут смешанные отношения между "Арсеналом" и "Челси". Я встретил много людей, выигрывал трофеи.
Soccer.ru 01:55
Здоровье

В Белоруссии заявили о выходе на коронавирусное плато

Белоруссия выходит на плато пандемии COVID-19. Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан.
Телеканал 360° вчера в 19:54
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Общество

Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
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Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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