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Власти Москвы купили завод для ремонта дорог

Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
РБК
ГБУ «Автомобильные дороги» отвечает за состояние асфальта в столице: по результатам 2021 года учреждение заключило контракты на 97 млрд руб., с начала 2022 года — на 22 млрд руб.
РБК
Стоимость нефтяных битумов резко выросла в 2021 году: в декабре прошлого года, по данным Росстата, тонна нефтяных битумов при покупке строительными компаниями стоила 30,6 тыс. руб., что на 72% выше, чем в декабре 2020 года.
РБК
В мае 2022 года город получил московский завод французского концерна Renault, который принял решение уйти из России после начала боевых действий на Украине 24 февраля.
РБК

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