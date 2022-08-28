Стоимость нефтяных битумов резко выросла в 2021 году: в декабре прошлого года, по данным Росстата, тонна нефтяных битумов при покупке строительными компаниями стоила 30,6 тыс. руб., что на 72% выше, чем в декабре 2020 года.