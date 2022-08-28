Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Стоимость нефтяных битумов резко выросла в 2021 году: в декабре прошлого года, по данным Росстата, тонна нефтяных битумов при покупке строительными компаниями стоила 30,6 тыс. руб., что на 72% выше, чем в декабре 2020 года.
Семь человек госпитализированы с ранениями после артиллерийского обстрела Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба городской администрации.