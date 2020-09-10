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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.В источнике
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Вести.Ru

Ракова: в Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ и гриппом

Вести.Ruвчера в 12:26
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Интерфаксвчера в 13:25
РБК

Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

РБКвчера в 10:17
Агентство Москва

Ракова: Больные ОРВИ в Москве не будут обязаны самоизолироваться

Агентство Москвавчера в 10:19
ТАСС

В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ. Главное о коронавирусе за 10 сентября

ТАССвчера в 12:01
Москва 24

В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отрицательном результате теста на COVID-19

Москва 24вчера в 10:09
РИА Новости

Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

РИА Новостивчера в 09:58

Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на противоречия в позиции ФРГ, которая требует расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, но не готова сотрудничать в этом с Россией – в этой связи дипломат привел латинский афоризм "Is fecit cui prodest".
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
РИА Новости19:32

Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новостивчера в 06:01
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Исхаков поздравил Гагарину с годовщиной бракосочетания

Фотограф поделился откровенными воспоминаниями Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Дмитрия Исхакова появился любопытный пост, посвященный годовщине его свадьбы с Полиной Гагариной.
WomanHit.ruвчера в 08:19
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Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

Речь идет о советнике отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрии Здравило и ведущем советнике отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталии Ликучеве.
Российская газетавчера в 12:16
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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