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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.В источнике
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Вести.Ru

Ракова: в Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ и гриппом

Вести.Ruвчера в 12:26
Москва 24

В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отрицательном результате теста на COVID-19

Москва 24вчера в 10:09
ТАСС

В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ. Главное о коронавирусе за 10 сентября

ТАССвчера в 12:01
Агентство Москва

Ракова: Больные ОРВИ в Москве не будут обязаны самоизолироваться

Агентство Москвавчера в 10:19
РБК

Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

РБКвчера в 10:17
Интерфакс

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Интерфаксвчера в 13:25
РИА Новости

Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

РИА Новостивчера в 09:58

Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
ТАССвчера в 15:36
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в котором признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Дома у Светланы Алексиевич собрались послы шести стран ЕС

К члену Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич прибыли послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии.
Московский Комсомолец9 сентября в 09:40
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новостивчера в 08:46
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта, сообщает агентство ТАСС.
РБКвчера в 15:23
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