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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:32
Агентство Москва

Ракова: Больные ОРВИ в Москве не будут обязаны самоизолироваться

Агентство Москва10:19
ТАСС

В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ. Главное о коронавирусе за 10 сентября

ТАСС12:01
Вести.Ru

Ракова: систему здравоохранения перестроят, чтобы не смешивались COVID-19 и грипп

Вести.Ru10:22
Интерфакс

В Москве отменят карантин по ОРВИ при отрицательном тесте на COVID-19

Интерфакс11:07
РБК

Москва отменит карантин для больных ОРВИ с отрицательным тестом на COVID

РБК10:17
РИА Новости

Власти Москвы изменят порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

РИА Новости09:58

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно

Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вокруг ТВ11:29
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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