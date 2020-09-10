Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
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Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.В источнике
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В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:32