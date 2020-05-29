Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Пока ограничения продлены до 14 июня.
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с чего всё началось
«В данном случае лучше действовать медленно, постепенно, но верно идти к открытию города, нежели откатываться назад», — сказала она в эфире канала «Россия 24».Известия08:19
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