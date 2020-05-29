с чего всё началось

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Пока ограничения продлены до 14 июня.

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

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