Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВласти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
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с чего всё началось

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
ТАССвчера в 13:40

Подробнее о событии

В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели

RT на русскомвчера в 14:18

Столичные власти примут решение о продлении нерабочего периода на следующей неделе

РИАМОвчера в 14:51

Власти Москвы рассмотрят вопрос об увеличении числа нерабочих дней

Вечерняя Москвавчера в 14:24

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 15:04

Вице-мэр Москвы рассказала о возможном продлении нерабочей недели

Известиявчера в 14:11

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней на следующей неделе

Москва 24вчера в 13:59

Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

ТАССвчера в 13:40
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Политика

Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
РИА Новости 04:42
Общество

На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории

Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Бизнес-газета 02:15
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru 25 марта в 09:34
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю

Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
REGNUM 01:11
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Единоборства

Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием

РБК 01:15
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Общество

Минпросвещения опровергло слух о досрочном завершении учебного года

Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
Марийская правда вчера в 11:40
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Экономика

Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам

Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Росбалт вчера в 11:37
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 25 марта в 06:15
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Экономика

Путин предложил вдвое снизить размер страховых взносов

Президент России Владимир Путин предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15% в качестве стимуляции работодателей к повышению зарплат своим сотрудникам.
Известия 25 марта в 10:35
Происшествия

Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:53
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру вчера в 11:59
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Газета.Ru 02:56
Общество

Школьникам могут продлить учебный год

Член Совет Федерации Лилия Гумерова заявила, что в случае неблагополучного развития ситуации с коронавирусом в России в школах может быть продлен учебный год.
Кривое-зеркало.ру 03:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

В Челябинской области торговые центры закроют до 5 апреля

По словам Алексея Текслера, с 28 марта в регионе будет закрыт весь общепит, за исключением заведений, которые доставляют еду и организуют питание на рабочих местах.
Эхо Москвы в Челябинске 02:00
Волейбол

Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
КП - Казань вчера в 07:47
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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