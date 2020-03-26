Коронавирус
Эхо МосквыВласти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
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с чего всё началось
Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.ТАССвчера в 13:40
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Политика
Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус
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Общество
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Общество
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Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Общество
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Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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Министерство просвещения опровергло недостоверную информацию, распространяемую в соцсетях, о принятии решения «досрочно завершить» учебный год.
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
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Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
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Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Экономика
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Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
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Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Экономика
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Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
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Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро
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В Челябинской области торговые центры закроют до 5 апреля
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Волейбол
Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»
Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.