Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВласти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Она уточнила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны на одну неделю.
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В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели

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Власти Москвы примут решение о продлении нерабочих дней в конце следующей недели

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«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии

Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
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Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно.
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Глава Воронежской области принял жесткие меры из-за коронавируса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 26 марта, выступил с обращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, а также о тех изменениях, которые произойдут в жизни области в ближайшее время.
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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