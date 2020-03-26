Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Она уточнила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны на одну неделю.

Экономика Проценты по вкладам обложат подоходным налогом Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.

Политика В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.

Общество Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Религия В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.

Общество Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.

Происшествия В Кузбассе из-за коронавируса изолированы 18 человек Уточняется, что два пациента с коронавирусом всё ещё находятся на лечении в инфекционной больнице Кемерова, их состояние оценивается врачами как стабильное.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Приамурье проверили тех, кто сидит на карантине по COVID-19 Благовещенск, 27 марта 2020, 07:14 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора, полиции, регионального минздрава и представителей муниципалитетов провели рейды, в ходе которых проверили, как амурчане соблюдают домашний карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.