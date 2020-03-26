Коронавирус
Lenta.ruВласти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Она уточнила, что все принятые на сегодняшний день меры рассчитаны на одну неделю.
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Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в США и РФ
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Общество
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку
Певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в столичную больницу в Коммунарке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Наука
Новую платформу для наноэлектроники создали на основе троичной логики
Российские исследователи вместе с китайскими коллегами смогли создать технологию, обрабатывающую информацию с помощью троичной, а не двоичной, логики.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Авто
Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля
Религия
В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге
Запрет на посещение храмов, введенный администрацией Санкт-Петербурга в целях ограничения распространения коронавируса нового типа, противоречит Конституции России, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения.
Футбол
Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»
Общество
Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Политика
США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро
Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Происшествия
В Кузбассе из-за коронавируса изолированы 18 человек
Уточняется, что два пациента с коронавирусом всё ещё находятся на лечении в инфекционной больнице Кемерова, их состояние оценивается врачами как стабильное.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Здоровье
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о лечении от коронавируса
Госпитализированный с коронавирусом COVID-19 в больницу в Коммунарке пациент рассказал o том, как проходит его лечение.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Общество
В США суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Токены Gram признаны ценными бумагами: запрещено передавать их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова.
Происшествия
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме
В Екатеринбурге, по предварительным данным, семь человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Союз мукомолов обратился к главе Минсельхоза из-за роста цен на зерно
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву из-за роста цен на зерно.
Шоу-бизнес
Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой
Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Происшествия
В Приамурье проверили тех, кто сидит на карантине по COVID-19
Благовещенск, 27 марта 2020, 07:14 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора, полиции, регионального минздрава и представителей муниципалитетов провели рейды, в ходе которых проверили, как амурчане соблюдают домашний карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Общество
Глава Воронежской области принял жесткие меры из-за коронавируса
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 26 марта, выступил с обращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, а также о тех изменениях, которые произойдут в жизни области в ближайшее время.