Коронавирус
РИА НовостиВласти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
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Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Здоровье
Людей старше 60 лет попросили реже выходить из дома в Алтайском крае
Пенсионеры должны позаботиться о своем здоровье Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая попросила людей старше 60-65 лет по возможности ограничить свое перемещение по улицам.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Общество
Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года
Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса.
Здоровье
Смерть двух человек с коронавирусом и неделя на карантине: главное о COVID-19 на сегодня
По состоянию на утро 26 марта в мире 474 489 человек заражены коронавирусом, в России — 666 (два человека с коронавирусом скончались), в Екатеринбурге — 13.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Общество
Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Армия и оружие
Полеты Су-57 в предельных режимах попали на видео
Минобороны опубликовало видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в предельных режимах.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Энергетика
«Газпром» стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен
За весь прошлый год "Газпром" продал через свою площадку 14,1 млрд куб. м. При этом средняя цена продаж на ЭТП снизилась до минимального за историю платформы значения - $113 за 1000 куб. м. Еще год назад цены превышали $200 за 1000 куб. м. Очевидно, что "Газпром" стремится максимизировать продажи, несмотря на падение цен.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Общество
Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад
Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
В Бурятии появился второй заболевший коронавирусом
Улан-Удэ, 26 марта 2020, 08:09 — REGNUM На территории Бурятии зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Культура
Что представляет собой сериал «Последний министр»
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Поручение опубликовано на сайте правительства.
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Политика
Грызлов обвинил Украину в срыве согласования по разведению сил
В результате киевская делегация ушла от конструктивного диалога – киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в "нормандском" формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.