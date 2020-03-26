Следующая неделя является нерабочей в рамках мер профилактики коронавируса, решение о продлении нерабочих дней будет принято в конце следующей недели. Об этом сообщила в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

с чего всё началось

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.

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