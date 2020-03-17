Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщают "Открытые медиа". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.

Здоровье ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.

Общество Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города "Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Здоровье Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.

Политика Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

Здоровье «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ Национальный родительский комитет (НКР) призвал обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.

Здоровье Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены.