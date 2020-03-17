Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщают "Открытые медиа". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.
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Политика
Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов
Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Общество
«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики
«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса.
Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Здоровье
ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии
При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Общество
Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города
"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Здоровье
Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу
Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
Гаджеты
Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition
Политика
Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора
Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
Наука
Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет
Изучив структуру центров зрения примитивных миног, биологи выяснили, что кора головного мозга появилась у древних позвоночных 500 млн. лет назад.
Здоровье
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) призвал обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова провела вечер с сыном Тимати
В своем Инстаграм Рудова опубликовала милые фотографии, на которых играет с сыном Тимати и Насти Ратмиром.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тысяч человек
Выздоровели более 76-ти тысяч человек. об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на официальные данные различных стран.
Общество
В Москве ввели новые ограничения в связи с пандемией
Москва объявила новые меры предотвращения распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников подтвердил, что четвертьфинальный матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесён на неопределённый срок.
Здоровье
Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ
Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены.
Общество
Названы затронутые коронавирусом регионы России
За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Самым просматриваемым фильмом у людей, которые сидят дома на карантине, стала лента «Заражение» режиссера Стивена Содерберга.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.