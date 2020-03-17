Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщают "Открытые медиа". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.
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Власти Москвы обсуждают введение режима жёсткого карантина

News.ru03:38

«Открытые медиа»: Москву могут полностью закрыть на карантин

Znak.com01:36

СМИ: власти Москвы обсуждают меры введения режима жесткого карантина

Моя Москва.онлайн03:14

СМИ: карантин в Москве могут ввести 20 марта

REGNUM03:43

«Открытые медиа»: Власти Москвы обсуждают план полного закрытия города на карантин

Эхо Москвы02:30

СМИ: власти Москвы обсуждают меры введения режима жесткого карантина

Коммерсантъ01:59

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Газета.Ru03:24
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Политика

Вице-мэром Иркутска назначен Руслан Болотов

Иркутск, 17.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэром Иркутска назначен экс-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Телеинформ вчера в 23:33
Общество

«Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики

«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики из-за распространения коронавируса.
РБК 02:41
Политика

Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Компания вчера в 08:58
Здоровье

ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии

При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.
Говорит Москва 03:59
Экономика

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
РИА Новости 03:22
Общество

Собянин назначил нового руководителя департамента безопасности города

"Назначить Хлебникова Сергея Дмитриевича на должность руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.
ТАСС 02:33
Наука

Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом

Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Футбол

Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании

"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Sport.ru вчера в 18:43
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Коммерсантъ 03:39
Здоровье

Forbes сообщил об утечке прогнозов Goldman Sachs по коронавирусу

Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 04:05
Гаджеты

Xiaomi подтвердила смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition

Megaobzor.com вчера в 15:43
Политика

Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора

Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
РИА Новости 04:13
Наука

Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет

Изучив структуру центров зрения примитивных миног, биологи выяснили, что кора головного мозга появилась у древних позвоночных 500 млн. лет назад.
ТАСС Наука вчера в 12:29
Здоровье

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Общество

В Петербурге восемь человек госпитализировали с коронавирусом

РИА Новости 01:50
Экономика

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Газета.Ru 03:39
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) призвал обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
Известия 02:27
Футбол

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета

ProstoProSport вчера в 14:24
Политика

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
Шоу-бизнес

Наталья Рудова провела вечер с сыном Тимати

В своем Инстаграм Рудова опубликовала милые фотографии, на которых играет с сыном Тимати и Насти Ратмиром.
Paparazzi.ru 02:06
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 тысяч человек

Выздоровели более 76-ти тысяч человек. об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на официальные данные различных стран.
Эхо Москвы вчера в 01:31
Общество

В Москве ввели новые ограничения в связи с пандемией

Москва объявила новые меры предотвращения распространения коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников подтвердил, что четвертьфинальный матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесён на неопределённый срок.
Sport.ru 03:59
Здоровье

Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ

Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены.
Piter.tv 03:32
Общество

Названы затронутые коронавирусом регионы России

За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Рамблер вчера в 11:48
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Самым просматриваемым фильмом у людей, которые сидят дома на карантине, стала лента «Заражение» режиссера Стивена Содерберга.
Live24 02:58
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
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