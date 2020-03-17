Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Москве грозит полный карантин

Эхо Москвы07:05

«Открытые медиа»: Москву готовятся полностью закрыть на карантин по коронавирусу

URA.Ru05:30

СМИ: власти Москвы обсуждают меры введения режима жесткого карантина

Коммерсантъ01:59

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Газета.Ru03:24

СМИ: власти Москвы обсуждают меры введения режима жесткого карантина

Моя Москва.онлайн03:14

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

РБК04:47

«Открытые медиа»: Москву могут полностью закрыть на карантин

Znak.com01:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Футбол

«МЮ» активировал опцию продления контракта Матича на один сезон

«Манчестер Юнайтед» использовал опцию в контракте полузащитника Неманьи Матича, благодаря которой соглашение с игроком был автоматически продлено на один сезон.
Sport24.ru 07:07
Общество

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Вести.Ru 03:35
Общество

Король Испании Филипп VI отказался от наследства из-за скандала

Российская газета 15 марта в 18:28
Здоровье

Закрывать уже поздно: ВОЗ похвалила Белоруссию за открытые границы

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы республики в ответ на действия российской стороны.
Украина.ру 05:41
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Здоровье

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 01:53
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Футбол

«Валенсия» Черышева объявила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.
Матч ТВ 15 марта в 10:08
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Expert.ru 05:45
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права россиян

Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан.
РИА Новости 06:34
Футбол

ФНЛ опрашивает руководителей клубов, стоит ли останавливать сезон

По данным matchtv.ru, в понедельник ФНЛ проводит по телефону опрос руководителей клубов, участвующих в турнире, в связи с пандемией коронавируса.
Матч ТВ вчера в 04:58
Общество

В Самарской области обнаружен коронавирус

В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
SamRU.ru вчера в 09:55
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Фигурное катание

Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
News.ru 03:21
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Общество

В США начались испытания вакцины против коронавируса

16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:58
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Авто

Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok

Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня 06:22
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Происшествия

Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии

«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
BFM.ru 05:06
Политика

Тимошенко пришла в Раду в черной маске

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Газета.Ru 05:59
Экономика

Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов

Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.
ИА REX 04:00
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

RuNews24.ru 06:06
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Общество

Сбербанк начал принимать на работу осужденных

На работу вышли осужденные, которым лишение свободы заменили на исправительные работы.
РИА Новости 06:02
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное