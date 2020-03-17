Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.
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Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
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Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
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Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов
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Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
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Сбербанк начал принимать на работу осужденных
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