Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.

Космос Россия запустит аппарат на Луну По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.

Общество В Самарской области обнаружен коронавирус В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Авто Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.

Происшествия Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии «Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.

Политика Тимошенко пришла в Раду в черной маске Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.

Экономика Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.