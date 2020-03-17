Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.
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Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Происшествия
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист
В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Кино
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн
Одна из крупнейших киностудий мира — Universal — приняла решение проводить кинопремьеры в онлайне.
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite
Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.
Кино
Стивен Спилберг показал свежие кадры экранизации «Вестсайдской истории»
Здоровье
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Здоровье
Правительство поддержит ритейл льготными кредитами на пополнение оборотных средств
Правительство для обеспечения достаточных запасов социальной продукции готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотных средств, следует из совместного заявления правительства и ЦБ.
Общество
Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса
IT-эксперты рассказали, что вызванная коронавирусом пандемия привела к активизации мошенничества в интернете.
Хоккей
Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса
Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в понедельник ночью объявила о приостановке розыгрыша плей-офф.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Фигурное катание
Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет
Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Барселону»
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 63 миллиона евро.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Общество
В России от коронавируса вылечились восемь человек
На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели.
Армия и оружие
Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад
Наука
В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола
В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
В понедельник, 16 марта, стало известно, что в России поменяют расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Общество
Почти все продавцы из Китая восстановили работу на AliExpress
Более 90% производителей из Китая на AliExpress восстановили работу и поставки товаров.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.