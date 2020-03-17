Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, карантин может начать действовать в столице уже с 20 марта в случае роста заболевших.

Происшествия Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кино Кинопремьеры разрешили показывать онлайн Одна из крупнейших киностудий мира — Universal — приняла решение проводить кинопремьеры в онлайне.

Гаджеты На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.

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Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

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