Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей
Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется.
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с чего всё началось
Строящиеся при основных клинических учреждениях временные госпитали для лечения заразившихся коронавирусом в Москве будут вмещать 10 тыс. коек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».Московский Комсомолец04:06
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Для пациентов с COVID-19 могут развернуть еще 10 тысяч коек во временных госпиталях
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:00
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