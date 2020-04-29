Коронавирус

ВедомостиВедомостиВласти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей

Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется.
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с чего всё началось
Строящиеся при основных клинических учреждениях временные госпитали для лечения заразившихся коронавирусом в Москве будут вмещать 10 тыс. коек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице
 в социальной сети «ВКонтакте».
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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