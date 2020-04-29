с чего всё началось

Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях. Список конкретных объектов пока не уточняется.

Фигурное катание Экс-ученица Тутберидзе: Медведева постоянно злилась, если что-то не получалось Бывшая ученица школы «Самбо-70» Алсу Каюмова, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе и Натальи Гавриловой, оценила профессиональные качества двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам За последние сутки в России зафиксировано 5 841 случай заражения, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 99 399 заболевших.

Здоровье В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.

Общество «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири». 66

Экономика Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность». 2,5K

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 1,1K

Здоровье У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом. 68

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 25

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,4K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 53

Наука Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India. 2

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 197

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 21