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Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» вернуть часть сотрудников на удаленку. Об этом говорится в письмах столичного мэра, отправленных на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа (есть у РБК).
РБКвчера в 11:11
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RT на русском

Собянин попросил столичные компании вернуть сотрудников на удалёнку

RT на русскомвчера в 13:59
РБК

Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

РБКвчера в 13:28
Вечерняя Москва

Власти Москвы попросили крупные компании вернуть удаленку

Вечерняя Москвавчера в 11:01
РИАМО

Власти Москвы направили предприятиям рекомендации вернуть работников на удаленку

РИАМОвчера в 11:12
Москва 24

Мэрия Москвы попросила компании перевести сотрудников на удаленную работу

Москва 24вчера в 11:08
РИА Новости

Собянин попросил московские компании продлить удаленку

РИА Новостивчера в 11:04
ТАСС

Мэрия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

ТАССвчера в 11:48

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REGNUMвчера в 12:02
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Ведомостивчера в 11:19
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РИА Новостивчера в 10:50
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