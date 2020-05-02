Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСредства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
"Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет", – сообщил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24
".
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Сергей Собянин: Поступающие в бюджет Москвы штрафы пойдут на борьбу с коронавирусом

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Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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Назван новый возможный способ передачи коронавируса

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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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