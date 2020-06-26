Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей
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«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала Ракова. По её словам, третий этап исследования проводили с 5 по 18 июня. Отмечается, что в тестировании на антитела приняли участие около 90 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
Антитела к коронавирусу выявили примерно у 20% прошедших тестирование жителей Москвы
Популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции продолжает формироваться у жителей Москвы, антитела к вирусу обнаружили примерно у 20% прошедших тестирование жителей города. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС02:54
Подробнее о событии
Иммунитет к COVID-19 формируется почти у 20 процентов москвичей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:14
Ракова: Около 20% прошедших тестирование москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
Агентство Москва03:09