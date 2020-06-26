Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала Ракова. По её словам, третий этап исследования проводили с 5 по 18 июня. Отмечается, что в тестировании на антитела приняли участие около 90 тыс. человек.