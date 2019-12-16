Общество

РБКРБКВласти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги. Эту информацию РБК подтвердили в Департаменте транспорта Москвы.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

РБК14:39

Занесенные по ошибке на карты «Тройка» 20 тысяч рублей назвали подарком

Дождь16:01

«Подарок к Новому году»: В Дептрансе объяснили зачисление денег на «Тройки»

Вечерняя Москва14:51

Дептранс назвал новогодним чудом зачисление 20 тысяч рублей на «Тройки»

Москва 2415:39

Московские власти назвали подарком 20 тысяч рублей на карте «Тройка»

News.ru15:17

Дептранс назвал ошибочное зачисление 20 тыс. руб. пассажирам за поездки на МЦД новогодним чудом от ЦППК

Агентство Москва13:24

Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»

Мослента09:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Коммерсантъ 17:43
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Известия 13:57
Происшествия

В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
Вести.Ru 16:18
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Политика

Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

REGNUM 12:58
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Политика

Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
RT на русском 16:40
Политика

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
RT на русском 08:08
Фигурное катание

Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

Чемпионат 15:23
Шоу-бизнес

Лолита удивила поклонников ещё большим похудением

Советская и российская эстрадная певица Лолита поразила поклонников ещё большим похудением.
Актуальные Новости 08:27
Футбол

В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч ТВ вчера в 16:21
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM 13:57
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Российская газета 14:41
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
РИА Новости 07:38
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Футбол

Определились пары плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига Европы Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов определились пары 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира.
Газета.Ru 08:47
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости 02:28
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости 15:31
Общество

Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.
RT на русском вчера в 11:49
Наука

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости 15:45
Общество

Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler

Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler.
Pravda.Ru 05:58
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета 13:02
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное