Общество
РБКВласти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги. Эту информацию РБК подтвердили в Департаменте транспорта Москвы.
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В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, обеспечивающую функционирование сервиса «Яндекс.Дзен», и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru.
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Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву.
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Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
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Известно, что эксперты Росконтроля проверили конфеты популярных российских производителей.
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Фото модели набрало более миллиона "лайков" На днях на личной странице "Инстаграма" 23-летней Беллы Хадид появилось откровенное селфи.
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Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
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Стрельба в московском метро попала на видео
Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
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