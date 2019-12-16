Общество
РБКВласти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги. Эту информацию РБК подтвердили в Департаменте транспорта Москвы.
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