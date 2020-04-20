Происшествия
РИА НовостиВласти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
Причиной смерти москвички у подъезда стала острая сердечная недостаточность на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах из-за алкоголя, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Ранее СМИ писали, что женщину бросили умирать на лавочке у ее дома.
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Гаджеты
В РФ создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Газета DAILY вчера в 13:37
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Гаджеты
Чертёж подтверждает существенно уменьшенную «чёлку» в iPhone 12
Все слухи уже давно говорят нам, что в новом поколении Apple не откажется от «чёлки», но этот вырез наконец-то уменьшится, причём существенно.
iXBT.com 05:55
Здоровье
В Тверской получены 37 новых положительных тестов на коронавирус
В Тверской области Первые случаи коронавируса в Тверской области были подтверждены 19 марта.
Афанасий-бизнес 17 апреля в 04:33
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
На Южном Урале создана система выдачи и проверки пропусков
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлены уже 97 заражённых коронавирусом.
REGNUM 05:42
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 02:05
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
РИА Новости 05:22
Наука
Назван период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
По словам ученых, заболевший наиболее заразен в первые 2-3 дня до появления симптомов, а контагиозность достигает максимального значения за 0,7 дня до того момента, когда заболевание начинает проявляться.
Live24 05:59
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса
По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
Гаджеты
В России начались продажи нового телефона Nokia
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России кнопочного телефона Nokia 5310, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 04:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество
Китай ответил на обвинения США о создании коронавируса
Если бы коронавирус синтезировали китайские ученые, результат этой работы превзошел бы возможности всего человечества, сообщил глава отделения Академии наук Китая Юань Чжимин в ответ на предположения американских политиков.
Sibnet Новости 01:40
Общество
В Саратовской области выявлено 28 новых заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба Саратовской области, в регионе выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 06:07
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Здоровье
Опасность коронавируса для беременных раскрыта
По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, к группе риска заражения коронавирусной инфекцией относятся не только граждане старше 65 лет, но и беременные женщины.
Evo-rus.com 01:23
Кино
Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени
Piter.tv вчера в 06:31
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Шоу-бизнес
Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского
Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
Народные новости вчера в 07:22
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Здоровье
Алтайские врачи уезжают лечить заболевших коронавирусом в Москву
В центральных регионах страны высокие зарплаты Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией.
АМИТЕЛ 04:49