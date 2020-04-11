Коронавирус
РБКВласти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».
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Введение пропусков в Москве объяснили поведением москвичей: «Расслабились»
Московский Комсомолец05:51
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Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК вчера в 17:41
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество
Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции
Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Вести ФМ 02:50
Общество
Власти ограничили въезд в Красноярск
Будет ограничен выезд и въезд граждан, не имеющих прописки или фактически там не проживающих.
ДЕЛА.ru вчера в 09:37
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Хоккей
Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»
Советский спорт 07:57
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Футбол
РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020
Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Футбол
Нурмагомедов назвал любимый футбольный матч
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который владеет чемпионским поясом в легком весе, рассказал о своем самом любимом футбольном поединке.
Евро-футбол.ру 07:33
Армия и оружие
США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии
Американские военные направили как минимум 35 грузовиков с военной техникой на свою незаконно созданную военную базу на востоке Сирии, сообщает гостелевидение САР.
Взгляд.ру 07:38
Здоровье
Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса
Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Энергетика
Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15