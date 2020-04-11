Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».
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Введение пропусков в Москве объяснили поведением москвичей: «Расслабились»

Московский Комсомолец05:51

В мэрии Москвы назвали причины ужесточения ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru06:52

Ужесточение мер в Москве в мэрии объясняют тем, что горожане стали пренебрегать уже введенными ограничениями

Эхо Москвы06:30

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

РБК07:55

В мэрии Москвы назвали причину ужесточения режима самоизоляции

РИА Новости05:27

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

RT на русском05:23

В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

Интерфакс05:31
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
6
Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК вчера в 17:41
13
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,9K
Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
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Политика

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому странам, отказывающимся в условиях пандемии вывозить своих граждан из Штатов, могут грозить санкции.
РИА Новости вчера в 20:31
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Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
127
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4,1K
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
992
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
137
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
14
Общество

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Lenta.ru вчера в 23:32
48
Общество

Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции

Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
9
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
49
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Вести ФМ 02:50
40
Общество

Власти ограничили въезд в Красноярск

Будет ограничен выезд и въезд граждан, не имеющих прописки или фактически там не проживающих.
ДЕЛА.ru вчера в 09:37
125
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
125
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
2,3K
Хоккей

Билялов продлил контракт с «Ак Барсом»

Советский спорт 07:57
Общество

Десятки скорых с зараженными коронавирусом встали в пробку в Москве

Lenta.ru 04:13
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
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Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Футбол

Нурмагомедов назвал любимый футбольный матч

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который владеет чемпионским поясом в легком весе, рассказал о своем самом любимом футбольном поединке.
Евро-футбол.ру 07:33
Армия и оружие

США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии

Американские военные направили как минимум 35 грузовиков с военной техникой на свою незаконно созданную военную базу на востоке Сирии, сообщает гостелевидение САР.
Взгляд.ру 07:38
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного

Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В первые два месяца страны снизят добычу топлива на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 8 млн баррелей, а в 2021 году — на 6 млн баррелей.
Известия 00:01
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Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
19
Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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