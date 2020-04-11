Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

Общество В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией. 13

Общество В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. 13

Происшествия В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19 В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы. 3

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 992

Общество В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. 137

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Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 49

Общество Власти ограничили въезд в Красноярск Будет ограничен выезд и въезд граждан, не имеющих прописки или фактически там не проживающих. 125

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Футбол Нурмагомедов назвал любимый футбольный матч Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который владеет чемпионским поясом в легком весе, рассказал о своем самом любимом футбольном поединке.

Армия и оружие США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии Американские военные направили как минимум 35 грузовиков с военной техникой на свою незаконно созданную военную базу на востоке Сирии, сообщает гостелевидение САР.

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