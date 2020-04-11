Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».
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В мэрии Москвы назвали причины ужесточения ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru06:52

Власти Москвы объяснили ужесточение мер из-за коронавируса

РИА Новости09:10

Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса

РБК07:55

Власти Москвы заявили, что жители стали менее ответственно подходить к режиму самоизоляции

ТАСС12:18

Введение пропусков в Москве объяснили поведением москвичей: «Расслабились»

Московский Комсомолец05:51

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

RT на русском05:23

В мэрии объяснили введение пропусков в Москве пренебрежением горожан к самоизоляции

Интерфакс05:31
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
1,1K
Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
26
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Здоровье

Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
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Футбол

Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил главу Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина в распространении коронавируса, передает theworldnews.net.
Газета.Ru 14:15
Общество

Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:28
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Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Кузов автомобиля отличается повышенной сопротивляемостью коррозии, благодаря процедуре гальванической оцинковки, в ходе которой все кузовные элементы погружаются в цинк под воздействием электрического тока.
Тарантас Ньюс 09:21
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Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний 12:46
4
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников.
Страна Советов on-line 13:24
16
Происшествия

Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
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Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд

В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
Страна Советов on-line вчера в 07:14
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Футбол

Фарфан: пускай в «Локомотиве» не трогают мои деньги

Перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан раскритиковал решение клуба сократить футболистам и тренерам зарплату на 40% в связи с приостановкой чемпионата.
RT на русском 14:07
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Футбол

Евсеев: Малком ни в чём не уступает Халку и Витселю

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об уровне легионеров Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 12:24
Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 11:12
21
Общество

Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина

Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
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Энергетика

Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК

В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
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Хоккей

Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

РБК 12:31
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
75
Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
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Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК 10:09
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Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
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Свидетели ссоры Прилучного и Муцениеце рассказали, как все было

Выяснилось, что у безобразной сцены скандала в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного были свидетели.
OvideO.ru вчера в 13:43
Армия и оружие

Названы сильные стороны новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

Юрий Грехов, являющийся командующим войсками ПВО-ПРО ВКС РФ, рассказал об основных преимуществах С-350 «Витязь».
Дни24 07:50
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Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
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Политика

Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400

Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
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Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line вчера в 12:00
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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