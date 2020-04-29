Общество

РБКРБКВласти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность. Об этом сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.
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Будущее смягчение мер по COVID-19 в Москве сначала коснется строительной отрасли

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Смягчение ограничений в столице начнется с промышленности и строительной отрасли

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Газета.Ru09:23

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Будущее смягчение мер по COVID коснется сначала строительной отрасли

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