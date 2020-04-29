Общество
РБКВласти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность. Об этом сообщил в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.
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Будущее смягчение мер по COVID-19 в Москве сначала коснется строительной отрасли
Вечерняя Москва09:27
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за апрель
Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.
Дни24 10:03
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс вчера в 04:46
Наука
Обнаружен скелет древнейшего млекопитающего в Южном полушарии
Учёные сообщают, что мезозойские млекопитающие, к которым, несомненно, относится и «сумасшедшее чудовище», до сих пор остаются одной из самых загадочных групп животных, так как из-за недостатка найденных останков в окаменелостях о них имеется очень мало информации.
Машины и Механизмы 17:18
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Гаджеты
Sony выпустила смартфон Xperia L4 за $200 для рынка Европы
Компания Sony сообщила о создании смартфона Xperia L4 стоимостью $200 и готовности к поставкам на рынок Европы.
Актуальные Новости 04:32
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Известия 18:27
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Наука
Специалисты обучили микробов уничтожать пластик
Rusargument 18:03
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Происшествия
Вице-спикер армянского парламента подрался с противниками Пашиняна
Драка между вице-спикером парламента Армении Аленом Симоняном и членами общественно-политической организации "Адеквад" произошла вечером в среду в Ереване.
Интерфакс 10:19
Армия и оружие
Помпео призвал к прекращению огня в Сирии
RT на русском вчера в 18:46
Экономика
Два главных совета Уоррена Баффета молодым инвесторам
Лучший совет, который Уоррен Баффет может дать молодым инвесторам – это научиться бухгалтерскому учету.
Financial One 10:22
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru 07:45
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12