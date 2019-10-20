Экономика

РБКРБКВласти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

4 фото
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы выросла до 23%

Агентство Москва18 октября в 07:33

Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москва18 октября в 08:37

Персонально ваш: Владислав Иноземцев

Эхо Москвы18 октября в 14:28

Власти Москвы сообщили, что НДФЛ остается основным источником дохода городского бюджета

ТАСС18 октября в 09:11

Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

РБК04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

РИА Новости 01:51
Здоровье

Центры амбулаторной онкологической помощи создадут в Амурской области до конца 2020 года

За восемь месяцев этого года 233 пациента получили высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «онкология» в областных медицинских организациях.
Амурская правда 00:56
Футбол

Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»

Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Общество

В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

Коммерсантъ вчера в 08:13
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Происшествия

СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 04:21
Происшествия

СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru вчера в 16:19
Здоровье

Три полезных перекуса помогут продлить жизнь

Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья 18 октября в 08:23
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
РИА Новости вчера в 23:18
Футбол

Футболист «Краснодара» Берг ответил на критику в свой адрес

Форвард «Краснодара» Маркус Берг рассказал, как относится к критике в свой адрес.
RT на русском 04:35
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

Названа опасность кормления бродячих собак

Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей.
Lenta.ru 02:00
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru вчера в 02:41
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера по цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о снижении на 20% цены на импортный газ для Украины, сообщает в субботу, 19 октября, «РИА Новости».
Известия 18 октября в 21:37
Политика

Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель

Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции

В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.
Известия вчера в 06:51
Единоборства

Турнир ММА в Сочи закончился массовой дракой

В Сочи соревнования по смешанным боям завершились массовой дракой. Инцидент произошел накануне на турнире ММА Fight Nights Global 95.
Рамблер 03:57
Наука

Обученная нейросеть сможет искать нарушения в работе мозга

Группа ученых создала искусственный интеллект, который в будущем поможет анализировать работу мозга человека.
Волга-Медиа вчера в 00:02
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Футбол

Дзюба не дотянул до рекорда «Зенита»

iReactor 04:01
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Технологии

Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет

Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году, разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.
ТК Звезда 04:02
Политика

Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с критикой мужчин, которые увлекаются футболом.
РБК 04:33
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

Известия 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010. 21 октября 2010 года наделён полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное