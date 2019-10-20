Экономика
РБКВласти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
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Доля поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы выросла до 23%
Агентство Москва18 октября в 07:33
Выросла доля поступлений в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва18 октября в 08:37
Власти Москвы сообщили, что НДФЛ остается основным источником дохода городского бюджета
ТАСС18 октября в 09:11
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