Экономика

РБКРБКВласти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
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Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Средняя зарплата в Москве за первое полугодие 2019 года, по данным Росстата, достигла 111 тыс. руб. Самый доходный район Пресненский район, по оценкам столичных властей, является самым доходным районом города: в 2020 году он принесет в бюджет свыше 77 млрд руб. только от уплаты НДФЛ.
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