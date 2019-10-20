Средняя зарплата в Москве за первое полугодие 2019 года, по данным Росстата, достигла 111 тыс. руб. Самый доходный район Пресненский район, по оценкам столичных властей, является самым доходным районом города: в 2020 году он принесет в бюджет свыше 77 млрд руб. только от уплаты НДФЛ.

с чего всё началось

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

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