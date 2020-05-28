Общество
РИА НовостиВласти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.
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Власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов на следующем этапе снятия ограничений
Коммерсантъвчера в 14:35
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33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com 27 мая в 09:19
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
ToDay News Ufa 27 мая в 23:12
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru 27 мая в 08:08
Кино
Дафни Кин пришлось побить Хью Джекмана, чтобы получить роль в «Логане»
REGNUM вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Американская певица Джессика Симпсон после третьих родов сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.
Paparazzi.ru вчера в 15:53
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Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья
Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.
Lenta.ru вчера в 02:28
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Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
Народные новости вчера в 08:48
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Кино
Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе
Paramount Pictures станут дистрибьюторами. Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
МедиаКорСеть вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов
Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru вчера в 02:49
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Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
РИА Новости вчера в 08:21
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на критику поведения Пригожина
В очередной публикации исполнительница отреагировала на критику поведения своего супруга Иосифа Пригожина.
Слово и Дело вчера в 08:30
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
В России сократилось число детей-сирот в детских домах
Число детей-сирот, проживающих в детских домах, сократилось с 2017 по 2019 годы на 11,4%, до 39,7 тысячи, сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 2019 год.
РИА Новости вчера в 23:27
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 мая в 02:59
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ вчера в 14:42
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21