Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.
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Власти Москвы допустили скорое открытие кафе и ресторанов

Известия00:36

Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

РИА Новостивчера в 17:00

Власти Москвы рассказали, когда откроются предприятия общепита

Вечерняя Москвавчера в 14:14

Власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов на следующем этапе снятия ограничений

Коммерсантъвчера в 14:35

Стало известно, когда в Москве откроются предприятия общепита

Вести.Ruвчера в 14:31

Власти Москвы оценили сроки открытия предприятий общепита

РБКвчера в 14:19

Половина потребителей придет в общепит сразу после снятия ограничений

Ведомостивчера в 16:59
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Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер

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Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
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Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Газета.Ru 27 мая в 08:08
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Шоу-бизнес

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Privet-Rostov.ru вчера в 03:19
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Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.
Lenta.ru вчера в 02:28
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Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену

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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиков

Lenta.ru 00:21
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Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

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Шоу-бизнес

Певица Валерия ответила на критику поведения Пригожина

В очередной публикации исполнительница отреагировала на критику поведения своего супруга Иосифа Пригожина.
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

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Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
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