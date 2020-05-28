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Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.
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Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

РИА Новости17:00

Стало известно, когда в Москве откроются предприятия общепита

Вести.Ru14:31

Названо предположительное время открытия столичного общепита

Lenta.ru15:22

Власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов на следующем этапе снятия ограничений

Коммерсантъ14:35

Половина потребителей придет в общепит сразу после снятия ограничений

Ведомости16:59

Власти Москвы оценили сроки открытия предприятий общепита

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Власти Москвы рассказали, когда откроются предприятия общепита

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