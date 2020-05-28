Коронавирус
РИА НовостиВласти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.
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Общество
В Подмосковье бесплатно выдадут маски малообеспеченным семьям
Малообеспеченные семьи Подмосковья получат в срок до 20 июня бесплатно по 20 медицинских масок, по шесть масок получит каждый неработающий пенсионер.
Известия 16:20
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Игры
Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life
Live24 вчера в 07:49
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Культура
Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake
Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru 18:06
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Космос
Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды
Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды.
БИЗНЕС Online вчера в 16:47
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Наука
Собак научили распознавать коронавирус
Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.
Взгляд.ру 09:23
Армия и оружие
В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки
Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
Происшествия
Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца в Миннесоте
Вашингтон, 28 мая 2020, 10:36 — REGNUM В США ускорят расследование смерти афроамериканца, который скончался после жестокого обращения со стороны сотрудников полиции.
REGNUM 03:36
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Футбол
Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»
Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
Матч ТВ вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
Известная певица, постоянная участница жюри шоу «Голос» Пелагея начал бракоразводный процесс с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:08
Общество
Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии
Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.
Коммерсантъ 19:30
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Коммерсантъ 06:02
Экономика
Эксперты ожидают роста экспорта российского зерна
По мнению экспертов "Совэкона", причинами роста могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна, 81,2 млн т пшеницы против 121,2 и 74,5 млн т годом ранее) и сокращение урожая в основных странах - конкурентах, на Украине и в ЕС.
ТАСС 13:48
Политика
США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита
США получили положительные отклики от лидеров G7 об идее провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:15
Общество
Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней
Растянуть процедуру по времени решено для того, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
Эхо Москвы 20:04
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе
Piter.tv вчера в 07:56
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Футбол
У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
Soccer.ru 06:02
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.
RT на русском 10:47
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Общество
СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове
"Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.
Сахалин.Инфо 19:44
Общество
Москвичам разъяснили правила прогулок по графику
Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
Наука
Помочь в изучении тональных языков может не только музыка
Когнитивные нейробиологи из Китайского университета Гонконга узнали, что носители кантонского языка имеют особенное развитие гена ASPM, и они лучше воспринимают лексические тона – тонкие изменения уровня тона, определяющие значение слова.
Популярная механика 10:09
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk вчера в 23:39
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33