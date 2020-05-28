Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.
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Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

РИА Новости17:00

Власти Москвы оценили сроки открытия предприятий общепита

РБК14:19

Названо предположительное время открытия столичного общепита

Lenta.ru15:22

Власти Москвы допустили открытие кафе и ресторанов на следующем этапе снятия ограничений

Коммерсантъ14:35

Стало известно, когда в Москве откроются предприятия общепита

Вести.Ru14:31

Половина потребителей придет в общепит сразу после снятия ограничений

Ведомости16:59

Власти Москвы рассказали, когда откроются предприятия общепита

Вечерняя Москва14:14
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Общество

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Малообеспеченные семьи Подмосковья получат в срок до 20 июня бесплатно по 20 медицинских масок, по шесть масок получит каждый неработающий пенсионер.
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Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
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Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life

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Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake

Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
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Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне

Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
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Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды

Запуск космического корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды.
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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Собак научили распознавать коронавирус

Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.
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В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки

Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
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Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца в Миннесоте

Вашингтон, 28 мая 2020, 10:36 — REGNUM В США ускорят расследование смерти афроамериканца, который скончался после жестокого обращения со стороны сотрудников полиции.
REGNUM 03:36
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
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Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»

Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
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Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

Известная певица, постоянная участница жюри шоу «Голос» Пелагея начал бракоразводный процесс с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным.
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Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии

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Эксперты ожидают роста экспорта российского зерна

По мнению экспертов "Совэкона", причинами роста могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна, 81,2 млн т пшеницы против 121,2 и 74,5 млн т годом ранее) и сокращение урожая в основных странах - конкурентах, на Украине и в ЕС.
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США: лидеры G7 положительно оценивают идею очного саммита

США получили положительные отклики от лидеров G7 об идее провести саммит очно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни.
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Голосование по поправкам в Конституцию может продлиться несколько дней

Растянуть процедуру по времени решено для того, чтобы избежать массового скопления людей на участках.
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У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
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Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ

Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.
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В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
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Помочь в изучении тональных языков может не только музыка

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