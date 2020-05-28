27 мая Собянин объявил о переходе Москвы к следующему этапу снятия ограничений. В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания. Также горожанам разрешат прогулки по графику.

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 63

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,6K

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 29

Здоровье На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 211

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. 23

Экономика BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.

Общество Названо условие заражения коронавирусом через еду Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов. 1

Футбол Канте возобновил индивидуальные тренировки на базе «Челси» Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил индивидуальные тренировки, сообщает ВВС.Напомним, что французский игрок не тренировался с командой с 20 мая, выразив опасения за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 124

Происшествия Из-под стражи освобождена фигурантка дела Арашуковых Из-под стражи освобождена фигурантка дела Арашуковых Первый апелляционный суд общей юрисдикции отпустил из СИЗО под домашний арест и. о. директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Ирину Валешную, проходящую по делу организованного преступного сообщества (ОПС), в которое, по версии следствия, входят также экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 2

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3