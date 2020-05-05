Коронавирус

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В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил департамент транспорта столицы в официальном Telegram-канале. Отмечается, что сегодня маски поступят на 15 станций.
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