В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил департамент транспорта столицы в официальном Telegram-канале. Отмечается, что сегодня маски поступят на 15 станций.

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

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