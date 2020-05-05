Коронавирус
ИзвестияВласти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил департамент транспорта столицы в официальном Telegram-канале. Отмечается, что сегодня маски поступят на 15 станций.
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Автоматы по продаже защитных масок появились на 15 станциях московского метро
Интерфакс - Россия06:55
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