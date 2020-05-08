Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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с чего всё началось

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
РИА Новости07:53

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Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток

РБК08:54

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Московский Комсомолец07:54

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Коммерсантъ08:30

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

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Общество

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Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию

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Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

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