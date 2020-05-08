С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

с чего всё началось

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

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